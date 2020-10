Non può pagare la visita e vuole donare al medico una collanina: lui le trova un lavoro

Su Facebook il Dottor Eduardo Ponticiello, dirigente dell’Ospedale Santobono di Napoli, ha voluto raccontare una storia che in queste ore sta commuovendo tanti utenti dei social. Una donna disoccupata, vedova e madre di quattro figli non aveva i soldi per pagare una visita a domicilio, così ha offerto al dottore la collanina d’oro che portava al collo, l’unica cosa di valore che le è rimasta.

Di fronte alla situazione drammatica della paziente, il dottore ha deciso di aiutarla e le ha trovato un lavoro, un’occasione importante che per lei potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova vita. L’episodio è accaduto venerdì scorso, quando la signora ha chiamato il dottor Ponticiello per un consulto medico a domicilio. La donna conosceva già il medico perché in passato ha visitato uno dei suoi figli, che era affetto da meningite. Stavolta era la sua figlia più piccola a non sentirsi bene, avendo qualche linea di febbre.

“Dottore, con questo problema del Covid nessuno ci viene a casa mia – gli ha detto la donna – Non ho la macchina per portarla in ospedale e vi chiedo aiuto. Io facevo le pulizie, ma ora con questa situazione non sto più lavorando”. Il dottore si è così recato a casa della donna, un appartamento modesto in zona Lavinaio, nel cuore di Napoli. Per fortuna la figlia ha solo una faringo-tonsillite e guarirà in pochi giorni. “Dottore, io non vi posso pagare per il disturbo che vi ho arrecato e so che voi non mi avete chiesto niente – ha detto poi la donna al medico – Ma dovete farmi un altro piacere, sennò mi mortificate, e io di mortificazioni ormai ci campo tutti i giorni – ha aggiunto porgendogli la collanina che si era appena tolta dal collo - Dovete accettare questo, perché è con tutto il cuore che lo faccio”.

Dopo il racconto della vicenda su Facebook, sui social è partita una gara di solidarietà: c’è chi ha inviato alla signora dei pacchi con dei generi alimentari, chi ha inviato giocattoli per i suoi bambini e poi c’è un amico del dottor Ponticiello che, scegliendo di rimanere anonimo, ha offerto alla signora un posto di lavoro nel suo negozio di alimentari. Come ha sottolineato il medico, questa storia dimostra che, nonostante il tragico momento che stiamo vivendo, in questo mondo esiste ancora la solidarietà e l’umanità.