Claudia Schiffer diventa una Barbie per festeggiare i suoi 50 anni

Lo scorso agosto Claudia Schiffer ha compiuto 50 anni e continua ad essere un simbolo di femminilità. Una top model che negli anni '90 era venerata come una dea e che oggi è diventata una Barbie. La Schiffer è stata la prima vera super modella che ha rivoluzionato il mondo della moda, è diventata musa di diversi stilisti e si è distinta per il suo carattere timido e pacato.

Per augurarle buon compleanno e per rendere omaggio ad una vera icona della bellezza, la Mattel ha deciso di trasformarla in una Barbie che le somiglia in modo impressionante. Si chiama Barbie Style e, oltre a riprodurre alla perfezione le sue fattezze, sfoggia anche uno dei look di Versace vintage, sfoggiato in passerella 26 anni fa.

Il sontuoso abito blu Versace che Claudia indossava nella sfilata Autunno/Inverno 1994, è di chiffon, femminile e glamour, ed è stato ricordato anche da Donatella Versace, in omaggio alla top model.

La stilista ha spiegato: "Da quando siamo bambine, per tutte noi Barbie non è stata solo una bambola, ma lo specchio della nostra società e delle sue evoluzioni. Claudia e Barbie sono due donne forti che non hanno bisogno di appoggiarsi a nessuno per affermare il proprio potere: loro sono le artefici del loro destino. Sono molto orgogliosa che per celebrare i 50 anni di Claudia sia stato scelto proprio quel vestito blu dalla nostra sfilata del 1994. Femminile ma glamour, incarna davvero lo stile di entrambe."