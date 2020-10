Papa Francesco: “Le persone omosessuali hanno diritto a una famiglia, sono figli di Dio”

Alla Festa del Cinema che si sta tenendo in questi giorni a Roma è stato presentato anche un documentario realizzato dal regista russo Evgeny Afineevsky, candidato all’Oscar. In quest’opera, che sarà proiettata domenica in anteprima in Nord America, viene mostrata una telefonata tra Papa Francesco e una coppia omosessuale, composta da Andrea e Francesco. I due hanno tre figli a carico e hanno scritto una lettera al Pontefice per raccontargli del grande imbarazzo che provano portando i loro figli in chiesa.

Il Papa ha consigliato loro di portare comunque i bambini in parrocchia, senza preoccuparsi dei giudizi altrui. Nel documentario, Bergoglio dichiara: “Le persone omosessuali hanno diritto a una famiglia, sono figli di Dio e ne hanno diritto. A nessuno deve essere negata questa possibilità. Ciò che dobbiamo creare – ha proseguito – è una legge sulle unioni civili. In questo modo, gli omosessuali godrebbero di una copertura legale. Io ho difeso norme di questo tipo”.

Il sito statunitense Catholic News Agency è stato il primo a riportare le parole pronunciate dal Pontefice nel documentario del regista russo. Non è la prima volta che Papa Francesco affronta questo argomento e ora in tanti si chiedono se queste parole possano rappresentare un’apertura della Chiesa sulla questione.