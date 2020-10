Polemica per Elisabetta Gregoraci che dice a Dayane Mello: “Io posso tornare a casa, tu devi lavorare”

Elisabetta Gregoraci torna a far discutere nella casa del Grande Fratello Vip: oltre a far parlare di sé per il suo rapporto speciale con il coinquilino Pierpaolo Petrelli, la conduttrice in queste ora è stata duramente criticata sul web per una frase, giudicata infelice, pronunciata nei confronti della modella brasiliana Dayane Mello.

Entrambe le concorrenti questa settimana si trovano in nomination e dunque rischiano di dover abbandonare la casa. Elisabetta, dopo la diretta dell’ultima puntata del reality, ha detto a Dayane: “Io posso pure andare a casa perché ho altre cose da fare. Ma tu devi lavorare, ti serve”.

Secondo tanti fan della trasmissione che si sono espressi sui social, con queste parole l’ex moglie di Briatore ha dimostrato di essere presuntuosa, per alcuni avrebbe addirittura mancato di rispetto alla coinquilina.

Nel frattempo, Elisabetta in questi giorni ha anche esternato i suoi sentimenti per Pierpaolo Petrelli, dicendogli che per lei rappresenta un punto di riferimento all’interno della casa.