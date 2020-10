Raoul Bova appare molto dimagrito e preoccupa i fan: "Ho perso 20 chili"

Ha preoccupato molto i fan l'aspetto di Raoul Bova che, in occasione dell'ultima apparizione pubblica, è sembrato molto dimagrito.

L'attore 49enne è apparso sorridente sul red carpet della Festa del Cinema di Roma in compagnia della moglie Rocio Munoz Morales. La coppia è protagonista di un cortometraggio scritto e diretto da Gabriele Muccino, intitolato: "Calabria, terra mia".

Nonostante i sorrisi dell'attore è stato impossibile non notare l'evidente dimagrimento che Raoul ha spiegato in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. “Avevo perso mamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo. Il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili. Ho detto basta”, ha raccontato l'attore, che ha perso la mamma Rosa lo scorso novembre, neanche due anni dopo la morte del padre.

Ora, però, grazie anche agli impegni lavorativi, le cose vanno molto meglio: “Mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia”.

