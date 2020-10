Rivelazione choc di Matthew McConaughey: "Da ragazzo ricattato per fare sesso"

Questa settimana è stato pubblicato "Greenlights", il libro di memorie di Matthew McConaughey in cui l'attore racconta la sua vita e rivela di aver subito abusi sessuali durante la sua adolescenza.

L'attore premio Oscar ha parlato della sua vita suddividendo gli episodi in momenti identificati con delle luci verdi, gialle o rosse che, esattamente come quelle di un semaforo, hanno determinato rallentamenti, brusche frenate o progressi.

Il libro si apre con la rivelazione di alcuni episodi, fondamentali per preparare il lettore alle pagine seguenti. Tra questi episodi c'è quello degli abusi sessuali.

McConaughey ha rivelato di essere stato ricattato per fare sesso quando era appena adolescente: aveva 15 anni e quella era la sua prima volta. Allora pensava che sarebbe andato all'inferno per il sesso prematrimoniale. Ma non si tratta dell'unico episodio, perché la cosa si è ripetuta qualche anno dopo, quando aveva 18 anni ed è stato molestato da un uomo.

Nonostante queste brutte esperienze, nel suo libro l'attore afferma: "Non mi sono mai sentito una vittima. Anzi, ho le prove che il mondo sta cospirando per rendermi felice".

(Credits photo: Getty)