Uomo vitnamita diventa una star di TikTok semplicemente fissando la telecamera

Anh Tran Tan è un uomo di origine vietnamita che in questi giorni è diventato famoso su TikTok senza fare assolutamente nulla. L’utente ha semplicemente pubblicato dei video in cui guarda fisso la telecamera, senza muoversi e senza dire neanche una parola. In alcune clip, il suo volto senza alcuna espressione è accompagnato da una canzone pop vietnamita come sottofondo, nient’altro.

Eppure, tanto è bastato per farlo diventare una vera star del web: ogni suo video supera ormai le 500mila visualizzazioni e in poco tempo i followers sono diventati quasi un milione, con quasi 10 milioni di like.

L’esperienza di Tan dimostra che ormai diventare famosi tramite i social o YouTube è diventato davvero facile: ormai non serve neanche più caricare contenuti che abbiano un valore o un senso. Basta, appunto, semplicemente guardare fisso l’obiettivo della telecamera del proprio smartphone.