I Goonies: l'omaggio speciale di Chunk con la stessa camicia del film

Impossibile scordare il personaggio di Chunk nel film "I Goonies". La sua travolgente simpatia e goffaggine ha travolto tutti gli amanti di questa pellicola cult degli anni '80. Inconfondibile con la sua camicia a fiori, al secolo Jeff B. Cohen ci ha accompagnato nelle sue disavventure strappandoci sempre un sorriso.

A 35 anni dall'uscita, l'attore ha fatto un omaggio speciale al film. Ha pubblicato una foto con la stessa camicia, mentre si trova in un campo da Baseball. Eccola.

Ma che fine ha fatto Chunk? Dopo il successo dei Goonies, ha continuato un po' con la carriera cinematografica, che ha chiuso definitivamente nel 1991. Dopo ha studiato e si è laureato in Giurisprudenza con specializzazione in diritto dello spettacolo. Insomma, il grande schermo non l'ha mai lasciato del tutto.

