Facebook Dating, il servizio per conoscere nuove persone stile Tinder, approda in Europa

Facebook Dating sbarca in Italia e in altri 31 Paesi europei. Già introdotto negli Stati Uniti e in altre 19 nazioni nel settembre del 2019, il servizio di incontri è disponibile da oggi anche nel Vecchio Continente. Previsto nel febbraio scorso, il lancio europeo dell’applicazione era stato inizialmente bloccato dalla Data Protection Commission, il garante della privacy irlandese, ricevendo il via libera soltanto oggi.

Nel primo anno soltanto negli States i “match”, ovvero le proposte di contattarsi e incontrarsi, sono stati 1,5 miliardi. Ma come funziona l’app che punta a conquistare il mercato a scapito di Tinder? Il servizio è attivabile dall’utente su richiesta, a condizione di essere maggiorenni. L’accesso avviene direttamente dal proprio account Facebook, senza dover installare app aggiuntive. Per realizzare il profilo si possono prelevare le informazioni e le foto già presenti su Facebook, ma si può anche decidere di aggiungere ulteriori immagini. Tuttavia viene creato uno spazio separato: le azioni compiute su Dating, quindi, non vengono visualizzate né pubblicate sulla propria bacheca di Facebook.

L’unico spazio condiviso si ha nel momento in cui si attiva la funzione “Passioni Segrete”, ovvero quella che permette di individuare potenziali partner tra gli amici già presenti su Facebook o i followers di Instagram. Tramite questa opzione viene offerta la possibilità di selezionare fino a 9 persone tra i nostri contatti: soltanto se queste ci avranno aggiunte alla loro lista, scatterà il match. In caso contrario, il partner individuato non saprà di essere stato selezionato. Per far sapere a qualcuno che ci interessa, invece, sarà sufficiente commentare sul suo profilo oppure cliccare su Mi Piace.

Una volta avvenuto il match si potrà iniziare una conversazione scritta oppure una videochiamata, che si potrà accettare o meno. Viene invece esclusa la possibilità di inviare link, pagamenti, foto o video nei messaggi. Naturalmente sarà possibile anche segnalare o bloccare i profili indicando l’azione indesiderata che ha comportato la segnalazione. Facebook ha già fatto sapere di aver preso tutte le misure necessarie per il rispetto della privacy e dei dati raccolti. Va segnalato che, rispetto a Tinder, non è presente il sistema “swipe” per scorrere rapidamente le schede dei potenziali partner a cui lasciare un like.