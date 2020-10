Torna l'autocertificazione: ecco il modulo valido in tutta Italia

Torna il modulo di autodichiarazione che i cittadini dovranno esibire alla polizia durante i controlli per giustificare gli spostamenti in orari vietati nelle regioni che hanno adottato le restrizioni che impongono il coprifuoco in particolari fasce orarie.

Le regioni in questione al momento sono Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Liguria, e il coprifuoco è previsto nella fascia oraria che va dalle 24 alle 5 del mattino.

Il modello, disponibile sul sito del Viminale, sul sito della Polizia e su quelli delle questure delle province interessate, sarà anche a disposizione delle forze di Polizia: pertanto i cittadini potranno compilarlo anche al momento del controllo.

Una circolare del capo di gabinetto del ministero Bruno Frattasi spiega che si tratta di un modello unico per tutte le regioni per agevolare le attività di controllo da parte delle forze di Polizia.

L'autocertificazione permette di spostarsi durante gli orari del coprifuoco evitando una multa a fronte di valide motivazione. Bisognerà infatti inserire le proprie generalità e la motivazione che giustifichi lo spostamento.

Scarica qui il modello di autodichiarazione.

(Fonte: corriere.it)