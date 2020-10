Una spada laser in stile Star Wars per tagliare anche l'acciaio

Gli amanti di Star Wars impazziranno leggendo questa notizia. James Hobson, YouTuber ma soprattutto ingegnere, ha costruito una spada laser - uguale a quella della saga - in grado di tagliare anche l'acciaio. Nel tempo in molti si sono cimentati nella realizzazione della spada laser più famosa di tutte... ma nessuna fa il suo lavoro come quella ideata da Hobson.

Lo YouTuber ha realizzato un video, che potete vedere qui sotto.

Nel video viene spiegato come è stata realizzata la spada: "Anche con tutte le nostre nuove attrezzature e capacità, siamo ancora soggetti alle leggi della termodinamica. Le teorie dicono che il plasma è meglio trattenuto in un raggio da un campo magnetico. Il problema è produrre un campo elettromagnetico abbastanza forte da contenere una lama. La spada laser dovrebbe letteralmente essere costruita all’interno di una scatola ricoperta di elettromagneti, il che la rende una sorta di progetto scientifico inutile".

Hobson ha impiegato il principio del flusso laminare, che genera un flusso di gas concentratissimo da cui deriva il fascio di plasma. Poi ha aggiunto coloranti artificiali per dare il colore... e il gioco è fatto.