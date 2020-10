Chiara Ferragni si commuove nel vedere la sua bambina durante l’ecografia

Chiara Ferragni sta vivendo la sua seconda gravidanza con grande gioia, ma anche qualche lacrima. Non sono lacrime di dolore, bensì di commozione: la nota influencer, infatti, non è riuscita a trattenersi quando, durante l’ultima ecografia di routine, ha potuto vedere il viso della sua bimba.

Questo dolcissimo momento è stato ripreso dal futuro papà Fedez, che lo ha pubblicato in una story su Instagram. Nella clip si vede chiaramente che, dietro la mascherina che le copre il viso, la fashion blogger ha il volto rigato dalle lacrime di gioia. In seguito lei stessa ha pubblicato un’immagine dell’ecografia: “Ciao, mia baby girl”, ha scritto nel post. La secondogenita dei Ferragnez, dunque, pur non essendo ancora nata, ha già una sua “foto” sui social.

Visualizza questo post su Instagram Ciao mia baby girl ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 22 Ott 2020 alle ore 10:41 PDT

La gravidanza procede alla grande e Chiara e Fedez non vedono l’ora di poter tenere tra le braccia al loro piccolina. Anche il piccolo Leone è felicissimo dell’arrivo della sorellina ed è stato proprio lui a dare ufficialmente la notizia della gravidanza della mamma, posando per una foto in cui teneva in mano un’immagine della prima ecografia.