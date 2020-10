Santo Stefano di Sessanio in Abruzzo offre case in affitto a un prezzo simbolico e la notizia fa il giro del mondo

Il Comune di Santo Stefano di Sessanio, in provincia dell’Aquila, ha lanciato un’iniziativa la cui notizia sta facendo il giro del mondo, arrivando persino alla CNN. Il piccolo borgo alle falde del Gran Sasso, infatti, offre case in affitto a un prezzo simbolico per far sì che la zona si ripopoli. Il paesino conta appena 115 abitanti, dei quali solo 20 hanno meno di 12 anni.

Nell’articolo firmato da Julia Buckley nella sezione Travel del network americano si legge: “Sapete già come funziona: l’idilliaco villaggio collinare in Italia con una popolazione che invecchia vuole nuova linfa. Normalmente, il passo successivo è vendere case abbandonate per un euro. Ora arriva un affare ancora migliore. Santo Stefano di Sessanio, borgo medievale fortificato in Abruzzo, si offre di pagare le persone disposte a trasferirsi e avviare un’attività lì, e le sosterrà dando loro anche un posto in cui vivere”.

La CNN spiega che tanti borghi italiani si sono svuotati dopo la Seconda Guerra Mondiale ma che adesso, a causa della pandemia e della possibilità di lavorare a distanza, tante persone stanno considerando l’ipotesi di trasferirsi in zone rurali. Per aderire all’iniziativa del Comune abruzzese, i potenziali nuovi abitanti devono avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, devono risiedere in Italia o in Europa, ma non nei dintorni di Santo Stefano. Nel caso in cui siano italiani, devono provenire da centri urbani con più di duemila abitanti perché il progetto non intende combattere lo spopolamento allontanando dei residenti da altre piccole comunità.