Bimbo bullizzato perché ha una t-shirt rosa: la reazione del maestro spiazza tutti

William Gierke è un bambino di 9 anni, da poco arrivato in una nuova scuola. Il primo giorno ha scelto di indossare una maglietta rosa, presa tempo prima a un evento contro il cancro al seno, che reca la scritta "Solo i veri duri indossano il rosa". William amava quella maglietta, simbolo di sostegno a tutte le donne. I suoi nuovi compagni, però, non hanno gradito quel colore e hanno iniziato a prendere il giro il ragazzino e a chiamarlo "ragazza".

Il piccolo è tornato a casa in lacrime, ha raccontato alla madre l'accaduto e le ha detto di non voler più tornare in classe. La donna, molto dispiaciuta, lo ha confortato e alla fine lo ha convinto ad andare a scuola il giorno dopo. Entrato in aula con un po' di timore, William è stato invece accolto dall'insegnante in maniera meravigliosa. David Winter si era accorto che il bimbo era stato preso di mira, quindi ha deciso di indossare una camicia rosa anche lui e fare capire a tutta la classe che non c'è niente di male in quel colore. L'ha messa per tutta la settimana, fino a quando ha capito che William non sarebbe stato più bullizzato.

Un gesto bellissimo... di maestri come questo ce ne vorrebbero di più.