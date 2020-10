Il video perfetto per spaventare i tuoi amici ad Halloween: vedere per credere

C'è un video su TikTok che sta facendo il giro del web terrorizzando gli utenti che lo guardano.

Si tratta di una clip creata ad hoc da alcuni ragazzi: dura solo pochi secondi ma riesce a tenere incollati allo schermo fino all'ultimo secondo gli utenti che vi si imbattono.

Nel video compaiono due ragazzi... e una spaventosa figura misteriosa. Il ragazzo che arriva dal corridoio spegne la luce. Ma la ragazza seduta sul divano scorge nella penombra la sagoma terrificante e la indica subito. Però, ogni volta che il ragazzo riaccende la luce, la figura scompare.

Chi è sicuro di voler scoprire cosa accade dopo, può dare un'occhiata al video.

Il video era stato postato per la prima volta a maggio e non aveva avuto un grande successo. In questi giorni, però, è diventato decisamente popolare, tanto da aver già superato i 20 milioni di visualizzazioni.

Effetto Halloween? Probabilmente si. C'è da dire che TikTok riesce a creare video virali molto più facilmente delle altre piattaforme social, come Facebook e Instagram. Non a caso anche Zuckerberg ha deciso realizzare qualcosa di simile lanciando Reels.

(Credits photo: TikTok/artem_mokrushin)