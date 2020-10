La reunion di Happy Days fa impazzire i fan

Prima di cena, finiti i compiti, cominciava Happy Days! L’american way of life entrava in casa nostra grazie alle vicende di Ricky Cunningham, Fonzie, Potsy e Ralph.

Lentiggini, jeans, sorrisi puliti, drive in e la mitica giacca di pelle nera indossata da Fonzie: questa era l’America che amavamo guardare attraverso le puntate di "Happy Days”. La serie televisiva andò in onda dal 1974 al 1984, in America sulla ABC, nel periodo successivo alla guerra del Vietnam e allo scandalo Watergate, e forse anche per questo ebbe un grande successo, perché la gente aveva bisogno di cose vere, genuine e spensierate.

A distanza di quasi 50 anni il cast della mitica sitcom si riunisce sui social: l’appuntamento è il 26 ottobre, alle 18 ora del Wisconsin, ossia la mezzanotte in Italia. Ci saranno tutti, persino la mamma di Ricky Cunningham, l’attrice Marion Ross, che compirà proprio domani 92 anni. Distanti ma uniti grazie a Zoom, per un live atteso con i fan.

Per vederli, occorre registrarsi sulla piattaforma del partito democratico del Wisconsin. La reunion, infatti, partecipa alla loro raccolta fondi.