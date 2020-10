Vestito da Morte per le vie di Roma invita i cittadini a indossare la mascherina

Una persona travestita da Morte nello scorso weekend si è aggirata per le strade di Roma con un inequivocabile messaggio per i cittadini: "Indossate la mascherina, per favore!“.

A giudicare dalla corporatura, si trattava di un uomo, con la maschera di un teschio a coprire il volto e il tipico mantello nero con cappuccio. Nelle mani una immancabile falce e un cartello con il monito ai passanti ad indossare il dispositivo di protezione per contenere il contagio.

Da via Prenestina a piazza del Popolo, sono tanti i cittadini che si sono imbattuti nella inquietante figura: in tanti hanno scattato foto e girato video, qualcuno ha persino chiesto un selfie o scambiato una parola con il tristo mietitore che ha ribadito il suo messaggio. "Se lo consiglia lei possiamo crederci", ha risposto qualcuno.

A rendere ancora più impressionante il suo passaggio l'utilizzo di un segway senza manubrio nascosto sotto la lunga tunica nera.

Non si sa se si sia trattato di uno travestimento per Halloween (che ormai è alle porte) o di una stravagante campagna di sensibilizzazione in un momento particolarmente delicato per il Paese e per la Capitale, in cui i contagi sono in preoccupante aumento. Quel che è certo è che le immagini dell'oscura figura sono immediatamente diventate virali sui social.

(Credits photo: lapresse.it)