Allenarsi a casa: ecco il mobile che diventa una palestra

Il nuovo DPCM, da oggi in vigore con misure restrittive per arginare l’aumento dei contagi da Covid-19, ha stabilito la chiusura di palestre e piscine. Diventa quindi difficile per gli amanti del workout continuare i propri allenamenti.

Ma niente è perduto, infatti in commercio arriva "The Grove" il mobile che ti fa allenare comodamente a casa, ideato da Hannah Fink, designer del Pratt Institute.

Si tratta di una soluzione all inclusive che fa allenare tutto il corpo: realizzato in legno massello con un cuscino imbottito, facile da rimuovere e da lavare, il mobile è composto da tre unità sostenute da ruote in gomma e permette di effettuare una serie di esercizi a livello aerobico, di stretching, rafforzamento ed equilibrio.

La caratteristica che lo distingue dagli altri attrezzi in circolazione è senza dubbio la praticità di utilizzo, la possibilità di mimetizzarsi con il resto dell’arredo senza stonare, ottimizzando gli spazi, e la capacità di poter sfruttare le sue diverse parti, in modo da alternare i vari allenamenti per mantenere in forma tutto il corpo.

(Credits photo: hannahrfink.com)