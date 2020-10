Gf Vip: tensione in casa per un commento di Guenda contro Enock

Rissa sfiorata all'interno della casa durante la cena a causa di commento di Guenda Goria contro Enock Barwuah. Gli altri inquilini della casa sono intervenuti subito per riportare la calma.

Al centro della contesa torna la battuta sessista pronunciata da Mario Balotelli durante la scorsa diretta nei confronti di Dayane Mello.

Ma come è venuta fuori nuovamente la questione? Tutto ha avuto origine dal fatto che Enock si è detto contrario ad un gioco proposto da Tommaso Zorzi che consisteva nel fare a turno da maggiordomo per gli altri concorrenti. Il fratello di Mario Balotelli ha spiegato: «Mia mamma ha fatto la collaboratrice domestica, anche la mamma di Andrea Zelletta, si potrebbero sentire toccate».

Qualche ora dopo, però, durante la cena Guenda Goria (figlia di Maria Teresa Ruta) ha ritirato in ballo la questione, rivolgendosi ad Enock e affermando senza mezzi termini: «Come hai chiesto di tutelare la sensibilità delle collaboratrici domestiche, avresti dovuto tutelare la sensibilità delle donne dissociandoti dalla battuta di tuo fratello Mario Balotelli».

Il commento di Guenda ha mandato su tutte le furie Enock che si è alzato strappandosi via il microfono. A quel punto sono intervenuti gli altri concorrenti per riportare la calma. Enock si è detto molto contrariato per il commento di Guenda dal momento che non è stato lui a pronunciare quella battuta e suo fratello Mario ha già chiesto scusa. Ora i due concorrenti stanno provando a chiarire la questione.

(Credits photo: Instagram/guendagoria e enock17)