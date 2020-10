Neonato abbandonato nel bagno dell'aeroporto: donne presenti obbligate a fare un esame ginecologico

Nell'aeroporto di Hamad a Doha, in Qatar, un neonato è stato ritrovato abbandonato nei bagni. Appena i funzionari se ne sono accorti, hanno bloccato tutte le donne presenti nel gate e fatto scendere quelle che già si erano imbarcate per sottoporle a una visita ginecologica sul posto, con la forza. Lo scopo era quello di capire se una di loro avesse partorito da poco.

Tutto è avvenuto a inizio ottobre, ma la notizia è stata diffusa da poco perché alcune donne australiane - presenti quel giorno - hanno denunciato il fatto. Queste persone hanno detto di essere state visitate da un'ambulanza sulla pista di atterraggio contro il loro consenso: nessuno le aveva avvertite di quello che stava accadendo, non sapevano che era stato ritrovato un bambino.

Un portavoce dell'aeroporto, invece, ha fatto sapere che la preoccupazione era anche per la madre, avevano paura che fosse in difficoltà dopo il parto, per cui hanno deciso di fare una visita seduta stante. Il piccolo sta bene e ora sta ricevendo tutte le cure necessarie.