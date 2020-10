Pellegrini e Di Francisca avvisano: “In caso di nuovo lockdown ci ritiriamo”

Il Presidente del Comitato organizzatore di Tokyo 2020 Yoshiro Mori, lo scorso aprile aveva spiegato che i Giochi Olimpici 2021 potrebbero essere cancellati, a causa del protrarsi della pandemia. Alla luce dell’attuale situazione in tutto il mondo, la possibilità si fa sempre più concreta e quindi alcune atlete cominciano a pianificare il proprio futuro, alcune anche in maniera drastica.

La nuotatrice Federica Pellegrini, che é risultata positiva al Covid ha dovuto interrompere la preparazione e ora pensa seriamente al ritiro: “Se c’è un altro lockdown io smetterò di nuotare. Ho le spalle larghe, ma so quello che dico. Le Olimpiadi con un nuovo lockdown verranno annullate e io tra tre anni non nuoterò più”.

A 32 anni Federica Pellegrini è sempre riuscita a essere competitiva, un’atleta longeva, grazie alla costanza dei sui allenamenti. Ora però la pandemia ha cambiato tutto e rischia di compromettere i suoi piani, soprattutto da quando ha contratto il Covid: “È strano perché avevo fatto un tampone molecolare domenica, negativo. Mercoledì ho nuotato e mi sono sentita le gambe doloranti, il pomeriggio avevo il mal di gola. Giovedì ho rifatto il molecolare e sono risultata positiva. In quel weekend ero a Roma per un programma televisivo ed eravamo controllatissimi. Ho viaggiato in treno, sono stata in hotel. Non sono andata a cena con persone estranee alla produzione”.

Elisa Di Francisca, oro ai Giochi di Londra 2012 nel fioretto individuale, le fa eco: “Se rinviano le Olimpiadi smetto anch’io”. A dicembre compirà 38 anni e anche lei vive male il possibile rinvio o cancellazione delle Olimpiadi: “Io volevo smettere dopo i Giochi di Tokyo e ci sto male se non li faccio. Neanche io ci arrivo alle prossime Olimpiadi. Se le rinviano smetterò. Magari smetterò anche prima, perché sono stanca di aspettare. Io ho un figlio, una famiglia, un marito e voglio un altro figlio”.