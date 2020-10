Lillo (del duo Lillo&Greg) rivela: "Sono positivo al Covid. So come l'ho preso"

Anche Lillo Petrolo è risultato positivo al Covid-19. A rivelarlo è stato lo stesso comico del duo Lillo&Greg durante un collegamento via webcam con "Linea d’Ombra", il Festival del cinema di Salerno, per la presentazione del primo film da regista realizzato con il collega Claudio Gregori.

Il comico, durante il suo intervento, ha rivelato di sapere come è stato contagiato e ammette di aver commesso un'imprudenza: "So perché me lo sono preso, so di aver fatto una stro***ta, non la rifarei, anche perché a causa di questo me lo sono preso”.

Lillo ha voluto anche condividere la sua esperienza con il virus, raccontando che dura circa venti giorni e che comporta dolori fortissimi: "È un'influenza moltiplicata per dieci".

L'attore ha voluto anche lanciare un appello: "Mai abbassare la guardia: il virus c'è e mena forte! Ve lo assicuro!". Poi ha aggiunto: "Si può fare tutto, ma in sicurezza. Bisogna stare molto attenti. È un virus di una forza devastante”.

