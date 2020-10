Gianluca Vacchi: irresistibile balletto in sala parto con la sua Sharon

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca sono diventati genitori di una bambina. La coppia, che fa tutto sui social, non ha rinunciato a postare un balletto divertente mentre si trovava in sala parto, in attesa che la modella venezuelana desse alla luce la piccola. E hanno coinvolto anche una infermiera, che sembra gradire il gesto di stare con loro nel filmato.

Sulle note di "What You Know Bout Love" di Pop Smoke, si scatenano e rendono pubblico anche questo momento intimo. La loro storia d'amore è stata raccontata nei più piccoli dettagli sui social network... poteva mancare questo momento topico?!

Qui il balletto.