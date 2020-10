Keanu Reeves: drastico cambio di look per le riprese di Matrix 4

Keanu Reeves si trova a Berlino per le riprese di Matrix 4. L'attore, sempre splendido, ha sfoggiato un nuovo look per interpretare il ruolo di Neo. Basta capelli lunghi e barba incolta... testa rasata, in perfetto stile Matrix del 1999. Un tuffo nel passato che è piaciuto tantissimo ai fan.

Le riprese sono ricominciate in estate dopo il lockdown. Non si sa molto sulla trama: l'unica cosa che conosciamo è la data di uscita, ovvero dicembre 2021. Nelle ultime foto diffuse sul web, vediamo l'attore in compagnia della compagna Alexandra Grant mentre arrivano insieme sul set: lui scende dalla macchina, le dà un tenero bacio e poi si dirige al lavoro.

Il nuovo look dell'attore, che riprende appunto quello degli albori, fa intuire ai più appassionati che la pellicola in alcune parti potrebbe essere ambientata nel mondo reale, dove gli umani continuano la loro lotta contro le macchine. Ovviamente sono solo indiscrezioni, che troveranno conferma non appena saranno finite le riprese.

Qui alcune immagini.

