Coronavirus, anche Rocco Siffredi sarebbe positivo

Nella lunga lista di vip che hanno contratto il Coronavirus ci sarebbe anche Rocco Siffredi: al momento non si tratta di una notizia ufficiale, ma di un’indiscrezione diffusa da Dagospia, sito secondo il quale nella famiglia del pornoattore si sarebbe sviluppato un vero e proprio focolaio. Oltre a Siffredi, infatti, sarebbero stati contagiati anche la moglie, i due figli, la donna di servizio e l’autista.

In questo momento la star del porno si troverebbe nella sua casa di Budapest ma la scorsa settimana era a Roma per motivi di lavoro: Siffredi, infatti, in questo periodo sta lavorando alla sceneggiatura di una serie tv autobiografica. Nel frattempo, ieri sera l’attore ha vinto due premi alla terza edizione del festival dedicato all’intrattenimento per adulti che si è tenuto a Berlino, ossia gli Xbiz Europe Awards 2020. Il suo nuovo film a luci rosse intitolato “My Name is Zaawaadi” si è aggiudicato due riconoscimenti, il primo come Movie Of The Year e il secondo come Best Sex Scene. A causa della pandemia, il festival si è svolto in forma virtuale.

Al momento non si conoscono le condizioni di salute di Rocco Siffredi e della sua famiglia e si attendono ulteriori notizie. Nella prima fase dell’emergenza sanitaria, l’attore ha esortato i fan a rispettare le regole e a rimanere in casa, spiegando loro che non si trattava di un gioco.