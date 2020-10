Arriva il Baby Yoda alto 27 cm che ti seguirà per tutta casa

La Mattel ha annunciato il suo nuovo animatronics. Si tratta di un Baby Yoda elettronico, alto 27 centimetri, telecomandato a distanza attraverso un apposito apparecchio. Muove braccia, testa e orecchie e, grazie alla funzione "Follow Me" ti seguirà per tutta la casa. Il prodotto esce in occasione della nuova stagione di The Mandalorian, in streaming dal 30 ottobre prossimo.

Baby Yoda è disponibile unicamente in America nei Disney Store e nei Parchi Disney e ha un costo di 59 dollari. Il viaggio del Mandaloriano e il Bambino prosegue, dovranno affrontare molti nemici in un galassia pericolosa, ma avranno dalla loro anche tanti personaggi alleati che li aiuteranno nel loro intento.

L'interprete principale è Pedro Pascal, insieme ai colleghi Gina Carano, Carl Weathers e Giancarlo Esposito, per la regia di Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez.