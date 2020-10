Negoziante installa un pannello a vetri nel soffitto: ora i suoi gatti passano tutto il giorno a fissarlo

I gatti sono i migliori amici di un commerciante di Taiwan che ha deciso di installare dei pannelli di vetro al posto del suo normale controsoffitto di legno. Questo per fare in modo che i suoi animali potessero essere più a loro agio in mansarda e per poter osservare meglio quello che accade di sotto, nel negozio.

Peccato però che, come si vede dalle foto postate su Twitter, i gatti non fanno altro che osservare in modo inquietante il proprietario e i clienti.

Insomma i gatti hanno la fama di essere individualisti e solitari ma in realtà sono molto curiosi e amano tenere sotto controllo tutto ciò che li circonda, sia davanti a loro che... sotto di loro!

Le immagini hanno fatto il giro del web perché risultano molto divertenti. Gli attenti gatti si rilassano sul vetro, hanno occhi "minacciosi" e scrutatori, sono sempre vigili e con lo sguardo puntato su tutto quello che succede di sotto, osservando chiunque con aria di sfida. Da quando è stato installato il soffitto a vetri sono diventati una sorta di sistema di sorveglianza a cui non sfugge nulla.

Chissà se fermeranno anche chi cerca di rubare nel negozio... Sicuramente sono molto a loro agio, osservano con attenzione ogni mossa del loro padrone.

A ben guardare sono una presenza un po' inquietante ma che strappa molti sorrisi a chi li vede passeggiare tranquillamente sopra la propria testa.

(Credits photo: twitter/SCMcrocodile)