Lindsey Vonn posta una foto e gli haters la criticano per la cellulite, ecco la sua risposta

È una grandissima campionessa di sci, ma nonostante questo i detrattori sono sempre pronti a dire la loro, anche quando non ce n'è bisogno. Lindsey Vonn ha postato qualche giorno fa una sua foto di schiena in costume, in riva al mare. Gli haters sono esplosi e hanno fatto notare che la campionessa ha la cellulite sui glutei. Subito è arrivata la sua replica: un messaggio di body positivity, rivolto a tutte le donne che ogni giorno devono affrontare polemiche sul loro corpo.

"Sono una persona normale - ha scritto Lindsey - e a volte il mio stomaco si piega, la cellulite si fa vedere sul sedere o non riempio bene la parte superiore del costume. Ricordo sempre come il mio corpo mi abbia aiutato realizzare cose incredibili nella mia vita e sono orgogliosa di quanto sono forte. Non sono una taglia zero e per me va benissimo. A chiunque si senta abbattuto per il proprio aspetto: sii forte, rimani in salute e ama te stesso, non importa cosa dicono gli haters. Manteniamo viva la cultura della positività corporea".

La donna ci ha tenuto anche a sottolineare che non hai usato Photoshop nei suoi scatti, è orgogliosa del suo fisiche che le ha regalato nella vita tante soddisfazioni.

Questa la collezione di foto dove si mostra al naturale, senza filtri né fotoritocchi.