Un’invenzione del 1972 di Steve Jobs e Wozniak andrà all’asta: serve per hackerare i telefoni

Nel 1972 Steve Jobs e Steve Wozniak realizzarono uno strumento che serve per hackerare i telefoni ed effettuare chiamate gratuite in qualsiasi luogo del mondo. Come riporta Tgcom24, adesso questo dispositivo sarà venduto all’asta e potrebbe superare i 100mila dollari.

La base della vendita è tra gli 8mila e i 12mila dollari. In realtà uno strumento simile, chiamato “Blue Box” era già diffuso negli anni ’50: Wozniak lo comprò proprio nel 1972 partecipando a un’asta a Bonhams. Subito dopo, sviluppò una prima versione digitale dello stesso dispositivo che, in seguito, fu poi commercializzata da Steve Jobs.

Adesso questo strumento, ormai considerato come un oggetto storico e di grande valore, verrà probabilmente acquistato da qualche azienda o qualche appassionato di informatica.