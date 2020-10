GFVip: tutto su Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta

Guenda Goria, insieme alla mamma Maria Teresa Ruta, sta partecipando all'attuale edizione del Grande Fratello Vip. E sta facendo parlare di sé. Riservata e intelligente, la figlia del giornalista Amedeo Goria è la voce fuori dal coro: non vuole fare parte del "branco" - come lei stessa lo definisce - che si è creato all'interno della casa più spiata d'Italia.

Ma chi è Guenda? Quanti anni ha e cosa fa nella vita? E soprattutto, chi è Telemaco Dell’Aquila, l'uomo con il quale avrebbe una relazione? L'inquilina del GFVip è nata a Roma il 4 dicembre 1988. È un'attrice e una pianista, nonché figlia d'arte. Parla 4 lingue e da piccola ha sofferto molto per l'assenza dei genitori impegnati davanti alle telecamere e, successivamente, della loro separazione. Dotata di un orecchio assoluto, per lei il pianoforte è una vera passione e, nel tempo, il "dovere di suonare" si è trasformato in un vero e proprio piacere.

Al momento avrebbe una relazione d'amore con Telemaco Dell'Aquila: i due si sarebbero conosciuti al Domina Coral Bay di Sharm El Sheik, dove lui lavora. Tutto è nato come un'amicizia, poi piano piano questo legame si sarebbe trasformato in qualcosa di più profondo. Lui è sposato e, anche se non sta più con la moglie dal 1 gennaio 2020, la moglie avrebbe dichiarato guerra a Guenda e sarebbe disposta a fare di tutto pur di salvare in piedi la sua famiglia, composta anche da un figlio.

Dal canto suo, Maria Teresa Ruta (che ha appreso la notizia della giovane relazione durante una puntata del GF) ha detto di non essere d'accordo: vorrebbe per sua figlia un uomo più giovane, anche più scapestrato, in modo che lei possa vivere con leggerezza i suoi 31 anni. Tra l'altro Telemaco e Maria Teresa si sarebbero conosciuti anni fa durante una serata.