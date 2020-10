Gf vip, Patrizia De Blanck a rischio per la frase contro Zorzi

Patrizia De Blanck continua a non contenere il suo linguaggio nella casa del Grande Fratello Vip, non di rado si tratta di veri e propri insulti a sfondo razziale ed omofobo. Questa volta a finire nel mirino della contessa è stato Tommaso Zorzi.

L'episodio è avvenuto durante un gioco di Halloween: come suggerito dagli autori, Tommaso ha indossato un cappello da strega, a quel punto a chiesto cosa dovesse fare e la contessa, senza pensarci molto, gli ha suggerito (più d'una volta): "Sparati".

Di fronte alla reazione sbalordita ed incredula di Tommaso, la De Blanck ha chiesto scusa, aggiungendo di essere nervosa. Scuse non proprio sentite dal momento che solo pochi minuti dopo, parlando con Stefania Orlando ha rincarato la dose affermando: "Hai rotto il caz*o. Già sono incaz**a nera per la storia della stanza, tu capisci con tutta sta roba? Se sparasse così almeno smette di rompere i co**ioni".

Il pubblico, però, questa volta non ci sta. Su Twitter/change.org, infatti, è partita una petizione per chiedere l'eliminazione la concorrente che non esita a pronunciare frasi irripetibili a qualsiasi ora del giorno.

Ora non resta che attendere la decisione del GF.

(Credits photo: Instagram/patriziadeblanckofficial e tommasozorzi)