Indossa un top troppo scollato e viene respinta in aereo: è polemica

Per salire in aereo ci vuole un abbigliamento consono e rispettoso degli altri passeggeri. È più o meno così che la Southwest Airlines ha respinto una donna che si è presentata al gate con un top troppo scollato. Kayla Eubank non ha creduto alle proprie orecchie, non volevano farla salire sull'aereo perché era vestita in modo sconcio. Il comandante, per sedare la polemica, le ha consegnato una t-shirt "più casta" e ha chiesto alla ragazza di metterla.

Y’all I was KICKED OFF my @SouthwestAir flight because my boobs are “lewd, obscene and offensive.” I was told that passengers may look at me in my attire and be offended. The attire in question: https://t.co/tOAxZsFDU5 pic.twitter.com/S9W9gFXpg6 — Kayla Eubanks (@UziSuzy) October 6, 2020

Una volta a bordo, Kayla ha tolto la maglietta, ma è stata subito riprese dagli assistenti di volo. È così che ha deciso di raccontare la sua disavventura sui social. I post, insieme alle immagini, hanno fatto il giro del mondo e hanno trovato molti consensi. Le sue parole e i suoi video sono stati condivisi da molte persone.

The @SouthwestAir employee stopped looking for this policy and caught the Captain coming out of the bathroom and asked him to intervene. He literally comes out saying that they’re hating on me . pic.twitter.com/oJ4yqe9hLq — Kayla Eubanks (@UziSuzy) October 6, 2020

A questo punto, la compagnia ha cercato di spiegare il suo punto di vista, e alla fine si è scusata con Kayla e le ha regalato un biglietto omaggio.