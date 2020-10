Pasti in regalo ai bisognosi dopo le 18: l'esempio di un ristorante di Potenza

Ogni giorno tantissimo cibo preparato dai ristoranti resta invenduto. Una situazione aggravata dalla riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'ultimo Dpcm che, per limitare le occasioni di socializzazione e contagio, impone la chiusura dei locali dopo le 18.

Questa eccedenza di cibo, nella maggior parte dei casi, finisce nella spazzatura. Uno spreco inutile e poco intelligente che ha indotto i gestori di un ristorante di Potenza a lanciare una iniziativa che consiste nel consegnare tutta l'eccedenza e il non venduto alle famiglie che hanno bisogno di aiuto.

Dal 27 ottobre, infatti, il ristorante Crusco's, diretto da Linda e Salvatore, si è impegnato a regalare il cibo non venduto in vaschette da asporto, consegnandolo con la massima discrezione a chiunque si presenti dalle 18.00 alle 18.30 dopo la chiusura. Nel messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del locale si legge anche: "E se casomai avessimo venduto tutto, nessuno andrà via a mani vuote".

A quanto pare l'iniziativa dei gestori del Crusco's, secondo i quali "è molto più intelligente ed umano regalare quello che non si vende piuttosto che gettarlo nella spazzatura", è stata molto apprezzata da famiglie e associazioni e diversi altri ristoranti lucani ne hanno seguito l'esempio.

