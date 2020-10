La foto di Doc e Marty (di Ritorno al Futuro) torna a commuovere i fan

Chi ha vissuto negli anni Ottanta non può non ricordare con grande nostalgia "Ritorno al futuro", il film del 1985 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Una pellicola che ha riscosso un incredibile successo, diventando una vera e propria icona del cinema degli anni ottanta. Non stupisce, perciò, la reazione commossa dei fan ogni volta che si parla del film o dei suoi protagonisti, in particolare degli indimenticabili Doc e Marty.

Lo dimostra ancora una volta la reazione dei fan alla recente (ri)pubblicazione di uno scatto che ritrae Michael J. Fox e Christopher Lloyd abbracciati che ha scatenato una pioggia di like, gif, citazioni e commenti nostalgici.

Una reazione decisamente affettuosa, anche se in realtà i veri fan sanno benissimo che si tratta di uno scatto non recentissimo.

L'incontro tra i due attori, infatti, risale allo scorso 5 marzo in occasione del torneo di beneficenza di poker organizzato ogni anno dalla fondazione di Michael J. Fox per raccogliere fondi da destinare alla ricerca sul Parkinson (al quale Doc non manca mai!).

Visualizza questo post su Instagram Going 88mph for the @michaeljfoxorg Poker Night ♠️ ♦️ Un post condiviso da Christopher Lloyd (@mrchristopherlloyd) in data: 5 Mar 2020 alle ore 8:50 PST

(Credits photo: Instagram/mrchristopherlloyd)