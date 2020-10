Tour degli orrori: ad Halloween il Castello di Dracula apre al pubblico virtuale

Avete mai desiderato visitare il Castello di Dracula comodamente seduti sul divano di casa? Con il Covid-19 quest'anno sarà possibile. La piattaforma Tiqets (sito di prenotazioni online, finanziato da Airbnb) ha lanciato una iniziativa interessante: ad Halloween sarà possibile fare un tour virtuale in uno dei luoghi più terrificanti della Terra. Il progetto prende il nome di "Festival of fright" e promette di far vivere una esperienza fuori dal comune a tutte le persone che non hanno paura di niente.

Insieme al Castello di Dracula in Romania, sarà possibile visitare anche il Castello di Warwick, in Inghilterra, e il Museo delle Cere Madame Tussauds a Berlino. L'evento avrà inizio alle ore 16:45 del 30 ottobre, fino alle 19:00, ora italiana. Basterà solo registrarsi online sul sito promotore e il gioco è fatto.

Addentrarsi nelle sale spettrali che hanno ispirato il film cult "Dracula di Bram Stoker", girare per i corridoi, scoprire angoli nascosti e paurosi, è la promessa degli organizzatori. Buona notte di Halloween a tutti!