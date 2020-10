Alessia Marcuzzi è negativa al tampone: "Il mio pensiero va a chi sta combattendo"

Alessia Marcuzzi ha annunciato attraverso i suoi canali social di essere risultata negativa al tampone, dopo l'esito positivo del test sierologico che le aveva impedito di condurre la puntata de Le Iene di martedì scorso (27 ottobre).

La conduttrice ha scritto: "Sono negativa. Scusatemi se sono costretta a scrivervi tutto… ma devo farlo per forza perché andando in onda ogni settimana, il mio essere positiva o negativa è di dominio pubblico. Sono felice, certo!". Poi ha aggiunto: "Ma il mio pensiero va a chi sta combattendo".

Alessia era risultata positiva ad un test sierologico tramite pungidito effettuato (come da prassi) appena arrivata agli studi di Cologno per condurre il programma.

Così, come ha raccontato in un precedente post, era stata sottoposta ad un test antigenico tramite tampone (risultato negativo) ma aveva comunque dovuto lasciare gli studi per precauzione in attesa dell'esito del tampone molecolare che, come ci ha appena annunciato, per fortuna è risultato negativo.

(Credits photo: Instagram/alessiamarcuzzi)