Arriva il Black Friday, ecco tutte le informazioni

Il Black Friday sta per arrivare: come ogni anno, a partire dall’ultimo venerdì di novembre, che nel 2020 cade il 27, inizierà un lungo weekend di sconti e promozioni dedicate allo shopping pre-natalizio. Le offerte riguarderanno tutte le categorie di prodotti, sia nei negozi fisici che in quelli virtuali.

Le promozioni si concluderanno lunedì 30 novembre con il Cyber Monday, una giornata interamente dedicata alle offerte sui prodotti tecnologici come smartphone, tablet, pc e grandi e piccoli elettrodomestici. Alcuni store online hanno anticipato gli sconti: è il caso di Amazon, dove le offerte sono iniziate il 26 ottobre e proseguiranno fino al 19 novembre.

Sono davvero tanti i prodotti che si possono acquistare approfittando delle offerte relative a questa tradizione statunitense che, negli ultimi anni, ha preso piede anche da noi. Com’è noto, questa giornata speciale coincide con l’ultimo venerdì di novembre, subito dopo la festività americana del Giorno del Ringraziamento.

Le promozioni più convenienti, di solito, riguardano i prodotti hi-tech, ma non mancano sconti imperdibili anche su videogiochi, console, accessori e componenti hardware. Durante il Black Friday i prezzi possono essere scontati anche fino al 60%, dunque è davvero un’occasione da non perdere.