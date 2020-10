Chi vincerà il Grande Fratello Vip? Secondo i bookmaker il favorito è Zorzi

Nonostante manchi ancora un po' di tempo alla finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip, i bookmaker hanno già un'idea di quelli che potrebbero essere i concorrenti sul podio del reality.

Un recente sondaggio ha decretato che, almeno per ora, il concorrente più apprezzato dal pubblico (e quindi con maggiori possibilità di conquistare il gradino più alto del podio) è Tommaso Zorzi. Sisal e Snai quotano la vittoria dell'influencer a 2,75.

Ma chi sono gli altri concorrenti sul podio secondo i bookmaker? Molto quotati al momento sono anche Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, la cui vittoria è quotata tra 4,5 e 5,00 (e che quindi potrebbe essere il candidato ideale al secondo posto) ed Elisabetta Gregoraci, la cui quota varia tra 5,00 e 6,00.

Nella classifica di gradimento (e quindi con quote molto basse) rientrano anche Francesco Oppini e Pierpaolo Pretelli, seguiti da Guenda Goria.

Le quote, che vengono aggiornate continuamente anche in base a nuovi ingressi ed eliminazioni, risultano invece piuttosto alte (almeno per il momento) per concorrenti come Maria Teresa Ruta, Patrizia De Blanck, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco, Andrea Zelletta e Dayane Mello.

A proposito di nuovi ingressi, nel corso dell'ultima puntata era prevista l'entrata di Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi, rimandata a causa della sospetta positività al Covid di uno dei tre concorrenti.

Visto il successo in termini di ascolti di questa edizione, la durata del reality è stata prolungata: probabilmente terminerà a febbraio 2021.

