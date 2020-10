La foto del carabiniere che fa la barba al compagno di stanza nel reparto Covid fa il giro del mondo

Sulla pagina Facebook ufficiale dei Carabinieri qualche giorno fa è stata pubblicata una foto che ritrae un militare dell'Arma intento a fare la barba ad un uomo in un letto d'ospedale. Si tratta del suo compagno di stanza. Entrambi, infatti, sono ricoverati in un reparto Covid-19 di un nosocomio romano.

Nella didascalia che accompagna lo scatto si legge: "Siamo Carabinieri! Anche quando ricoverati in una stanza di ospedale, in un reparto COVID19, ci prodighiamo per il nostro vicino di stanza, aiutandolo nei piccoli gesti quotidiani, per sconfiggere il virus con la solidarietà".

Lo scatto in breve tempo è diventato virale: tantissimi i like, le condivisioni e i commenti per ringraziare i Carabinieri e le forze dell'ordine per il loro incessante lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto in questo momento difficile.

Uno degli ultimi interventi balzati agli onori della cronaca, riguarda il fermo di un minorenne a Roma che aveva violato la quarantena (perché annoiato) ed era uscito con l'automobile della madre in piena notte. Il ragazzo è stato denunciato e multato per guida senza patente, guida pericolosa, violazione della quarantena e per aver circolato senza motivazione durante il coprifuoco.

