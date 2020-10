"La vita è una serie continua di problemi, che sono anche opportunità": Amanda Knox si sfoga parlando del Covid

Qualche giorno fa Amanda Knox ha pubblicato un lungo post su Medium’s Forge intitolato "L'arte di essere perduti” in cui parla delle sensazioni provate da tutti durante questa pandemia, paragonandole al senso di smarrimento che ha provato lei stessa durante gli anni trascorsi in carcere.

Amanda, che stata definitivamente assolta dalla Cassazione per l'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia il 1° novembre 2007, nel suo post racconta che quella terribile esperienza e l'ingiusta condanna le hanno insegnato qualcosa su come superare questo 2020.

La Knox scrive: «Mi sento perennemente persa. Quest’anno il resto della Nazione si è unito al mio stato d’animo. All’improvviso, tutti stanno cercando di fare del proprio meglio per uscire da una situazione di m***a. Siamo alla deriva. Una sensazione a me profondamente familiare».

Per Amanda non c'è modo di tornare a ciò che c'era prima della pandemia (così come per lei non c'è modo di tornare alla vita che aveva prima dell'episodio che ha cambiato tutto), ma la situazione attuale può trasformarsi una risorsa: "La vita è una serie continua di problemi, ma i problemi sono anche opportunità".

La 33enne ha raccontato come ha sfruttato l'opportunità mentre era in carcere (impegnandosi e studiando l'italiano per potersi difendere in alula e rendersi utile in prigione) e quando è tornata in libertà (sfruttando quella notorietà che le impediva di vivere normalmente).

«Oggi la nostra società è perduta, ma ciò che è stato vero per me, lo è per tutti»: questa pandemia, infatti, secondo Amanda, ha aperto gli occhi a tutti su alcuni problemi della società. E conclude: «Perciò, quando vi sveglierete domani, e sarete ancora nel 2020, chiedete a voi stessi: Cosa posso costruire in questo inferno, che nel più vecchio e più semplice mondo di prima non potevamo neanche immaginare?».

(Credits photo: Instagram/amamaknox)