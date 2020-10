Boxe, Tyson e Roy Jones Junior pronti per la sfida del 28 novembre

Il 28 novembre prossimo, allo Staples Center di Los Angeles, Mike Tyson e Roy Jones Junior si sfideranno. Due dei più grandi pugili al mondo sono pronti a dare spettacolo, in quello che sarà un evento esibizione. L'incontro sarà sulle otto riprese e sarà visibile in pay-per-view: nonostante l'età, i due sono in perfetta forma e i fan sono in trepidante attesa di vederli sul ring.

Iron Mike ha 57 anni e non combatte da ben 15 anni. Captain Hook, invece, è salito sul ring per l'ultima volta nel 2018. In una recente conferenza stampa i due hanno parlato dell'incontro. "Etichettate la sfida come volete, sarà pur sempre Tyson contro Jones. Tutto quel che dovete sapere è che io ci darò dentro e lo stesso spero faccia Roy", ha detto Mike. E Roy gli fa eco dichiarando: "Solo uno show? L’ultimo che ci ha provato contro Mike è andato k.o. al primo round. Chi potrebbe affrontarlo pensando che si tratti di un’esibizione?"

Come gli appassionati sanno, le riprese saranno 2 minuti, anziché 3. Di questo i due avversari hanno detto di essere delusi. "Avranno avuto le loro buone ragioni per far così, ma in questo modo ci fanno passare per femminucce...", ha spiegato Tyson. E Jones ha replicato: "Non sono affatto felice, siamo tra i migliori pugili di sempre, perché ci trattano così?"

La coppia è in perfetta forma. Mike Tyson ha postato sui social qualche video dei suoi allenamenti e ha fatto sapere che pesa 97 kg come quando aveva 17/18 anni. "Sono estremamente fiducioso sulle le mie possibilità. Ho chiesto ai miei sparring partner di picchiar duro, se non lo fanno, visto che il boss sono io, li licenzio", ha scherzato Iron Mike.

"Mi sto preparando con la stessa intensità di sempre e non potrei fare diversamente: Mike è uno degli atleti dal pugno più pericoloso della storia, sarebbe da pazzi presentarsi di fronte a lui fuori condizione", ha concluso Captain Hook.