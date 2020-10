Loro sono le Japan Pom Pom, cheerleader 70enni che stanno facendo impazzire tutti

Siamo abituati a pensare che le cheerleader siano giovani ragazze universitarie con la passione per il ballo. Ma non è così, perché in Giappone esiste un gruppo di donne più grandi che ha deciso di inseguire la sua passione con tutù e balletti. Sono le Japan Pom Pom e hanno in media 70 anni... più precisamente, la loro età oscilla tra i 55 e gli 80 anni!

Sono una vera e propria forza della natura: certo non faranno le acrobazie di un'adolescente, ma sono tutte in perfetta forma e di smettere proprio non ne vogliono sapere. La fondatrice, Fumie Tanako, ha 84 anni e ha sempre sognato di essere una cheerleader, purtroppo però da giovane aveva paura ad esibirsi in pubblico. Con il tempo questo timore è andato via e ha creato il gruppo con alcune sue amiche, al quale si sono unite altre anziane scattanti e arzille.

Eccole qui all'opera... sono meravigliose!

(Fonte: socialup)