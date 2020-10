Come intagliare una zucca di Halloween: il tutorial (con qualche trucco)

La notte di Halloween si avvicina e per la gioia di grandi e piccini arrivano le zucche intagliate, che fanno davvero molta paura. Tuti noi, almeno una volta nella vita, ci siamo chiesti come è possibile creare personaggi paurosi partendo da una semplice zucca. Il mistero è svelato grazie al tutorial presente nel canale YouTube "Nostro Figlio", in collaborazione con Anna Clair Smith, che mostra passo passo come realizzare un perfetto Jack O' Lantern, con il suo iconico ghigno.

Non è difficile, ci vogliono solo gli strumenti giusti e un po' di creatività. Bisogna procurarsi un coltellino e un cucchiaio con cui svuotare la zucca. Il segreto sta nel disegnare la faccia con una penna prima di realizzare i tagli: in questo modo, la mano potrà seguire le linee e sarà più facile fare un buon lavoro, senza uscire dai bordi.

Qui potete seguire tutto il procedimento per creare una zucca di Halloween terrificante.