Auto dei medici distrutte a Rimini: carrozzieri solidali le riparano gratis

Lo scorso 24 ottobre, un gruppo di vandali ha distrutto più di 70 autovetture di medici e infermieri all'ospedale Infermi di Rimini. L'atto sarebbe stata una protesta nei confronti di tutto il personale medico, accusato di diffondere solo allarmismo per via del Covid-19. La cittadina si è stretta per difendere i malcapitati e Cna e Confartigianato hanno fatto sapere che si occuperanno della riparazione delle auto, come segno di solidarietà. Ai proprietari resta il pagamento degli eventuali ricambi, che però saranno a prezzi scontati.

I carrozzieri solidali hanno fatto sapere: "È difficile comprendere il gesto di azioni come quella del danneggiamento, eppure è chiarissimo lo sfregio e l’offesa ignobile ad un pezzo preciso della nostra comunità: gli operatori sanitari. Offrendo il nostro lavoro gratuitamente alle vittime di questo scempio, desidero far capire che la comunità intera si stringe intorno a loro. Vogliamo solo far sapere a tutti che le persone della sanità sono uno dei pochi baluardi solidi dello stato sociale e noi siamo con loro".

Hanno poi concluso: "La condanna per questi gesti vigliacchi e rivolti assurdamente nei confronti delle persone più esposte ai rischi ed alle difficoltà del paese, è netta e senza appello".