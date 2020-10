In Corea del Sud sono stati salvati 200 cani dal macello

In molte zone dell’Asia tanti cani vengono ancora uccisi per essere mangiati. Accade anche in Corea del Sud, Paese dal quale, però, oggi arriva una bella notizia: 196 cani, infatti, sono stati salvati dal macello dalla Humane Society International.

Gli animali ora si trovano al sicuro: sono stati portati negli Stati Uniti e verranno ospitati da alcuni rifugi negli Stati di Washington, Ohio, Maryland e Pennsylvania, in attesa di trovare una famiglia che li accolga.

Dei cani tratti in salvo, circa 170 si trovavano presso un allevamento che è stato poi chiuso dall’ente di beneficenza, in collaborazione con l’allevatore. Tra questi cuccioli c’erano Golden Retriever, barboncini, jingo coreani, mastini, Pomerania, terrier e labrador. Gli altri 26 animali, invece, sono stati salvati da un mercato di carne di cane. Questo è il diciassettesimo allevamento di cani da macello che l’associazione è riuscita a far chiudere. Fortunatamente, in Corea del Sud non tutti mangiano carne di cane e il sostegno al divieto è in crescita, ma esistono ancora tante aziende del settore e per questo gli attivisti continuano a lottare.

La Humane Society International ha condiviso sui social le foto del salvataggio e ora la storia sta facendo il giro del web e ha riportato l’attenzione dell’opinione pubblica su questo tema.