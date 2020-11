Dwayne "The Rock" Johnson posta una foto di quando aveva 11 anni e conquista i fan

Qualche giorno fa The Rock si è lasciato andare ad un momento di nostalgia e ha postato una sua foto da ragazzino sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 202 milioni di follower.

La foto ritrae un giovanissimo Dwayne Johnson all'età di 11 anni, quando sognava di diventare un campione di wrestling.

Nella didascalia che accompagna la foto si legge: "Un piccolo ritorno al passato nel 1983, quando avevo 11 anni. Amavo i pantaloncini da wrestling, gli stivali, la giacca e la cintura da wrestling di mio padre, sognando di diventare un giorno un campione di wrestling professionista". Poi aggiunge scherzando: "L'unica cosa che avevo dimenticato di indossare è il mio reggiseno da allenamento!".

Non è la prima volta che l'attore americano, tra i più seguiti su Instagram, tra le tante foto di famiglia o scattate in palestra, condivide con i fan momenti nostalgici come questo. E, a giudicare dalle reazioni, i fan apprezzano molto. La foto, infatti, ha ottenuto oltre 5,7 milioni di like e quasi 34mila commenti.

(Credits photo: Instagram/therock)