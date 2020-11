Festa di compleanno sulla A14: aggirano il Dpcm in autogrill

Già da qualche tempo gira sui social una strana proposta, quella di fare feste nelle aree di servizio in autostrada. Una sorta di zona franca, dove è possibile aggirare le norme di distanziamento sociale indicate dall'ultimo Dpcm. Mai nessuno, pero, avrebbe immaginato che qualcuno prendesse sul serio questa pazza idea.

Nella notte del 29 ottobre un gruppo di 15 persone si è incontrate in un'area di servizio dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, più precisamente a Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari, e ha dato vita a un maxi party in barba a tutte le indicazioni per contenere il Covid-19.

Gli autogrill non devono sottostare alla chiusura delle ore 18:00, come tutti i locali, bar e ristoranti della penisola. Le aree di sosta, infatti, servono agli automobilisti durante il loro tragitto in autostrada e possono stare sempre aperti. È da qui che nasce l'idea di fare festa in un'area di sosta. Il fatto è che questo gruppo di persone ha comunque violato la norma che prevede di non fare assembramenti.