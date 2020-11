GFVip: Guenda Goria vede il fantasma di una donna anziana in casa

Guenda Goria dice di aver visto un fantasma all'interno della casa del Grande Fratello Vip. "Sono su un altro pianeta, un piano extra-sensoriale, visualizzo delle figure accanto a voi…", ha detto la concorrente. Nei giorni scorsi, la figlia di Maria Teresa Ruta è apparsa cupa e pensierosa, tanto che i suoi compagni di avventura si sono mostrati preoccupati per questo cambiamento.

A quanto pare, Guenda avrebbe visualizzato la figura di una donna vicino ad Elisabetta Gregoraci. "Vedo una donna mora, vestita di nero, con un velo nero, anziana. Va beh, lasciamo perdere", ha detto la giovane donna. Subito è arrivata la madre, che ha spiegato ai presenti che la figlia ha questa sensibilità.

Il presunto fantasma era stato già avvistato nella prima edizione del GFVip ad Alessia Macari, che all'epoca aveva dichiarato: "Non stavo sognando, era tutto reale. Siamo a Cinecittà. Chissà quante attrici sono passate qui da questi studi, e che ora sono morte? Io non scherzo su queste cose, so quello che ho visto. Era una donna, uno spirito. Mi sono svegliata di notte in cantina e ho visto questa signora. Mi sono spaventata. Su queste cose non si scherza". Anche lei ha visto una figura femminile.