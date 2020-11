La Disney sta realizzando il primo robot dallo sguardo umano

Disney ha svelato che i suoi ricercatori stanno lavorando ad un progetto decisamente ambizioso: un robot dallo sguardo umanizzato.

Grazie ad una serie di parametri precisi, il prototipo di animatronic in questione è in grado di avere un'interazione di sguardi più profonda rispetto al normale. Come si può vedere nei video pubblicati da Disney, l'effetto è straordinario ma, al tempo stesso, inquietante.

I parametri sui quali gli ingegneri e i ricercatori di robotica hanno lavorato riguardano principalmente dei movimenti automatici e involontari che caratterizzano l'espressione umana: il respiro e il lento movimento del capo che ne deriva, lo sbattere delle palpebre a cadenza regolare che negli umani serve per tenere umidi gli occhi e i rapidi movimenti oculari che l'occhio compie automaticamente per mettere a fuoco più punti di un soggetto.

Questo incredibile risultato ottenuto da Disney potrebbe essere applicato nell'industria cinematografica e nei parchi tematici, ma non è da escludere che possa essere utilizzato anche nei robot pensati per l'interazione sociale.

