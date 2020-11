Ecco come richiedere il bonus per i collaboratori sportivi

Con la chiusura di palestre e piscine anche i tanti professionisti che lavorano nel settore dello sport stanno affrontando un periodo di crisi. Per questo motivo il Ministro Spadafora ieri ha annunciato che sono previste misure di aiuto anche per questa categoria: è stato infatti aperto il portale per la presentazione delle domande per ricevere un bonus da 800 euro.

Potranno fare richiesta tutti i lavoratori del settore che non abbiano però già beneficiato dell’indennità prevista per il mese di marzo, aprile, maggio o giugno, per i quali, infatti, è già prevista una modalità di erogazione automatica. Il bonus, inoltre, potrà essere percepito solo da coloro che non hanno recepito redditi per il mese di novembre 2020, compreso il Reddito di Cittadinanza.

Chi ha già fatto richiesta di rimborsi con il decreto Cura Italia non potrà richiedere questi 800 euro. Il bonus è riservato ai collaboratori che fanno parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico, di Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni sportive paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI e del CIP ovvero Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Per ottenere il bonus, i richiedenti devono aver cessato, sospeso o ridotto la loro attività lavorativa per il mese di novembre 2020 a causa delle nuove misure dovuta al Covid. Non potranno fare richiesta i titolari di partita IVA e i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata dell’INPS.

La domanda per il bonus può essere inoltrata attraverso il sito del Ministero dello Sport, seguendo tre fasi: per prima cosa bisogna inviare un sms a un numero verde indicando il proprio codice fiscale. A quel punto si riceverà un codice di prenotazione con l’indicazione del giorno e dell’orario in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma predisposta.

Nell’ultima fase bisogna poi accedere al sito, nel giorno stabilito, attraverso un indirizzo email, il codice fiscale il codice di prenotazione ricevuto e procedere con la richiesta del bonus.